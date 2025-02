Partidos hoy sábado 15 de febrero: Liga MX y mexicanos en Europa

La Liga MX inició el viernes la Jornada 7 del Clausura 2025 y este sábado sigue con tres encuentros más, mientras mientras que varios cracks del Tri juegan en sus respectivos clubes europeos.

Atlas recibirá a Puebla, Tigres a Cruz Azul y Toluca a Chivas en lo que promete ser una muy llena de emoción jornada en 15 de febrero.

Por su parte, en Europa, figuras como Raúl Jiménez, Santiago Gimenez, Edson Álvarez y Orbelín Pineda tendrán acción en sus equipos, al igual que Hirving ‘Chucky’ Lozano, este último en uno amistoso con el San Diego FC de la MLS.

Partidos de hoy sábado 15 de febrero

Liga MX





Atlas vs. Puebla

El partido es este sábado 15 de febrero a las 5:00 pm del CT de México; a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y 3:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.





Tigres vs. Cruz Azul

El encuentro es este sábado 15 de febrero a las 7:00 pm del CT de México por TV Azteca; a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT en Estados Unidos por Fox Deportes.



Toluca vs. Chivas

El juego es este sábado 15 de febrero a las 9:00 pm del CT de México en Canal 5 y TUDN; a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y 7:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

Premier League





Fulham vs. Nottingham

El juego es este sábado 15 de febrero a las 9:00 am del CT de México; a las 10:00 am ET, 9:00 am CT y 7:00 am PT en Estados Unidos.



West Ham vs. Brentford

El juego es este sábado 15 de febrero a las 9:00 am del CT de México; a las 10:00 am ET, 9:00 am CT y 7:00 am PT en Estados Unidos. Serie A





Milan vs. Hellas Verona

El juego es este sábado 15 de febrero a las 1:45 pm del CT de México; a las 2:45 pm ET, 1:45 pm CT y 11:45 am PT en Estados Unidos. Liga Escocia





Dundee vs. Aberdeen

El juego es este sábado 15 de febrero a las 9:00 am del CT de México; a las 10:00 am ET, 9:00 am CT y 7:00 am PT en Estados Unidos. Liga de Grecia





AEK vs. Atromitos

El juego es este sábado 15 de febrero a las 12:00 pm del CT de México; a las 1:00 pm ET, 12:00 pm CT y 10:00 am PT en Estados Unidos. MLS (Amistoso)





San Diego vs. New York RB