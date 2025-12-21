    NFL

    Los Chargers se imponen a los Cowboys y quedan a un paso de la postemporada

    Con una sólida actuación de Justin Herbert, el equipo angelino mejoró su marca a 11-4 y mantiene vivas sus aspiraciones de playoffs.

    Por:Jaime Bernal
    Justin Herbert lanzó dos pases de touchdown y sumó otra anotación por la vía terrestre para guiar este dmingo a los Los Angeles Chargers a una victoria de 34-17 sobre los Dallas Cowboys, resultado que acercó al equipo californiano a un boleto a los playoffs de la NFL.

    El triunfo representó la cuarta victoria consecutiva para los Chargers, que mejoraron su marca a 11-4 y quedaron en posición de asegurar su segunda clasificación a la postemporada en dos campañas bajo el mando del entrenador Jim Harbaugh, a la espera de resultados de Indianápolis o Houston.

    Herbert, pese a jugar por tercer encuentro completo con la mano izquierda protegida, lideró tres series ofensivas de touchdown en la primera mitad. Completó 23 de 29 envíos para 300 yardas, su mejor porcentaje de la temporada, y Los Ángeles terminó con 452 yardas totales.

    El mariscal conectó pases de anotación de 23 yardas con Quentin Johnston y de 25 con Ladd McConkey, antes de anotar con una carrera de una yarda en una jugada corta. Johnston finalizó con cuatro recepciones para 104 yardas.

    Dallas, ya eliminado de la contienda tras el triunfo de los Philadelphia Eagles el sábado, tomó ventaja temprana con dos pases de touchdown de Dak Prescott, pero no volvió a sumar puntos. Los Cowboys cayeron por tercera semana consecutiva seguida.

