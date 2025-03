Partidos hoy 8 de marzo: Clásico Nacional y mexicanos en el extranjero

Este sábado 8 de marzo continúa la actividad futbolística a lo largo y ancho del planeta, fecha en la que destaca el Clásico Nacional en la Jornada 11 del Clausura 2025 de la Liga MX , así como la actividad algunos futbolistas mexicanos en el extranjero.

La fecha en el futbol mexicano inicia este sábado con el choque Toluca vs. Necaxa, luego jugarán Pachuca vs. Mazatlán y Cruz Azul vs. Monterrey y cierra con el ‘plato fuerte’ del Chivas vs. América.

Publicidad

En Europa, Santiago Giménez estará en el Lecce vs. Milan en Italia, al igual que Raúl Jiménez en Inglaterra con el Brighton vs. Fulham y Luis Chávez en Rusia en el Dinamo Moscú vs. Dynamo Majachkalá. Mientras, Guillermo Ochoa hará lo propio en el AVS vs. Arouca en la Primeira Liga de Portugal.

Finalmente, en la MLS, el San Diego FC de Hirving ‘Chucky’ Lozano se medirá al Real Salt Lake.

Partidos de hoy 8 de marzo del 2025:

Liga MX

Toluca vs. Necaxa

El partido es este sábado 8 de marzo a las 5:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN; a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y 3:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Pachuca vs. Mazatlán

El encuentro es este sábado 8 de marzo a las 7:00 pm del CT de México por Tubi; a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

Cruz Azul vs. Monterrey

El juego es este sábado 8 de marzo a las 7:00 pm del CT de México en Canal 5 y TUDN; a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

Chivas vs. América

Este partido será el sábado 8 de marzo a las 9:00 pm del CT de México por Chivas TV/Amazon Prime, en Estados Unidos es a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y 7:00 pm PT por Telemundo.

Premier League

Brighton vs. Fulham

El partido inicia a las 9:00 am tiempo del centro de México. Mientras en Estados Unidos a las 10:00 am ET, 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

Publicidad

Primeira Liga

AVS vs. Arouca

El partido inicia a las 9:30 am tiempo del centro de México. Mientras en Estados Unidos a las 10:30 am ET, 9:30 am CT y a las 7:30 am PT.

Liga Rusia

Dinamo vs. Dynamo Majachkalá

El partido inicia a las 10:30 am tiempo del centro de México. Mientras en Estados Unidos a las 11:30 am ET, 10:30 am CT y a las 8:30 am PT.

Serie A



Lecce vs. AC Milan

El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en Estados Unidos a las 12:00 pm ET, 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

MLS



Real Salt Lake vs. San Diego FC

El partido inicia a las 20:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en Estados Unidos a las 21:30 pm ET, 20:30 pm CT y a las 18:30 pm PT.