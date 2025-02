Partidos de hoy viernes 7 de febrero: comienza la Jornada 6 del Clausura 2025

En los partidos de hoy viernes 7 de febrero la Liga MX reanuda sus actividades dentro del Clausura 2025 con el inicio de la Jornada 6 en la que participará el Tricampeón América como visitante.

Las Águilas jugarán en el Estadio Cuauhtémoc frente a La Franja del Puebla en busca de retomar el liderato que le arrebató de manera provisional León tras jugar su partido pendiente frente a los Tuzos.

Serán tres los partidos que habrá este viernes dentro del torneo del futbol mexicano para adelantar la sexta fecha.

CRISTIANO RONALDO VA POR MÁS GOLES EN LA SEMANA DE SU CUMPLEAÑOS

El astro portugués recién cumplió 40 años de edad y este viernes buscará continuar con las celebraciones con un gol cuando el Al-Nassr reciba a Al-Feiha dentro de la Liga de Arabia Saudita.

En el plano internacional también entran en actividades varias ligas de Europa como en Francia, España, Portugal, Alemania e Italia, aunque sin actividad de mexicanos de por medio.

Estos son los partidos de hoy viernes 7 de febrero:

LIGA MX CLAUSURA 2025



Necaxa vs. Santos Laguna, 19H Centro

Querétaro vs. Atlético de San Luis, 19:00H Centro

Puebla vs. América, 21:00 H Centro

LIGA MX FEMENIL



León vs. Pachuca, 19:00 H Centro

LIGA DE ARABIA SAUDITA



Al-Nassr vs. Al-Feiha, 9:20 H Centro

BUNDESLIGA



Bayern Múnich vs. Werder Bremen, 13:30 H Centro

SERIE A ITALIA



Como vs. Juventus, 13:45 H Centro

LALIGA



Rayo Vallecano vs. Valladolid, 14:00 H Centro

LIGUE 1 FRANCIA



Nantes vs. Brest, 12:00H Centro

PSG vs. AS Monaco, 14:05 H

JUPILER LEAGUE BÉLGICA



KV Mechelen vs. Gent, 13:45 H Centro

FA CUP INGLATERRA



Manchester United vs. Leicester City, 14:00 H Centro

PRIMEIRA LIGA PORTUGAL



FC Porto vs. Sporting Lisboa, 14:15 H Centro

LIGA ARGENTINA



Banfield vs. Belgrano, 14:45 H Centro

Central Cordoba vs. Newell’s Old Boys, 17:00 H Centro

Huracán vs. Tigre, 17:00 H Centro

Ind. Rivadavia vs. Estudiantes LP, 19:15 H Centro

Unión Santa Fe vs. Argentinos Juniors, 19:15 H Centro