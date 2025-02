Partidos de hoy viernes 21 de febrero | Liga MX y juegan CR7 y Quiñones en Arabia

Para este viernes 21 de febrero la actividad deportiva no cesa y habrá actividad con un par de partidos que de la Jornada 8 de Liga MX. En Europa la atención se centra en el sorteo de Octavos de Final de la Champions y Europa League, mientras que Cristiano Ronaldo y Julián Quiñones tendrán actividad en la liga árabe.

En el Clausura 2025 de la Liga MX, la Jornada 8 tendrá los choques entre Necaxa vs. Mazatlán y Puebla vs. Tijuana.

En cuanto a la UEFA Champions League y la Europa League, hoy se realizará el sorteo para definir los enfrentamientos de los Octavos de Final del torneo europeo .

Finalmente, en Arabia, Cristiano Ronaldo y Julián Quiñones tendrán actividad en la liga árabe, pues se disputan los partidos Al-Nassr vs. Al-Ettifaq y Al-Qadisiya vs. Al-Okhdood.

HORARIO Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS DE LA LIGA MX

Liga MX, Jornada 8





Necaxa vs. Mazatlán

Este partido es el viernes 21 de febrero a las 7:00 pm tiempo del CT de México por ViX y Claro Sports; a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.





Puebla vs. Tijuana

Este encuentro es el viernes 21 de febrero a las 9:00 pm tiempo del CT de México por Caliente MX; a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y 7:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

HORARIO Y DÓNDE VER LOS SORTEOS DE CHAMPIONS Y EUROPA LEAGUE

· Champions League

El sorteo iniciará a las 6:00 am del ET en Estados Unidos y 5:00 am tiempo del CT de México. Dónde ver: TUDN, tudn.com y app en los Estados Unidos.

· Europa League

El sorteo iniciará a las 7:00 am del ET en Estados Unidos y 6:00 am tiempo del CT de México. Dónde ver: TUDN, tudn.com y app en los Estados Unidos.

HORARIO PARA VER A CRISTIANO RONALDO Y A JULIÁN QUIÑONES

Liga Árabe

· Al-Qadisiya vs. Al-Okhdood

Horario: A las 9:10 am de la Ciudad de México y a la 10:10 am del Este, 9:10 am del Centro y 7:10 am del Pacífico en Estados Unidos.

· Al-Nassr vs. Al-Ettifaq

Horario: A las 11:00 am de la Ciudad de México y a la 12:00 pm del Este, 11:00 am del Centro y 9:00 am del Pacífico en Estados Unidos.