Partidos de hoy 12 de abril: Liga MX, Liga MX Femenil y mexicanos en el exterior

El futbol y los deportes no paran, la actividad continúa en distintas latitudes con encuentros de alto nivel en la Liga MX, con grandes partidos en Europa y también con la Copa Mundial de Clavados.

Publicidad

En la Liga MX, este sábado sigue la Jornada 15 con cinco duelos: Pumas vs. Juárez, León vs. Puebla, Atlas vs. Toluca y los Clásicos Tigres vs. Monterrey y América vs. Cruz Azul.

En Europa son varios los jugadores mexicanos que puede ver acción. En Rusia, están los duelos Pari Nizhniy vs. Dinamo de Luis Chávez, mientras que el Lokomotiv de César Montes visitará al Rubin Kazán.

En Bélgica, el Anderlecht de César ‘Chino’ Huerta jugará ante el Union Saint-Gilloise y el Cercle Brugge de Heriberto Jurado se medirá con el STVV. En Países Bajos, por su parte, Stephano Carrillo puede jugar con el Feyenoord, aunque no se sabe si lo hará con el primer equipo o con el juvenil.

En Arabia Saudita, Julián Quiñones, con el Al-Qadisiya, se enfrentan con el Al-Feiha, mientras que Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr reciben al Al Riyadh.

En la MLS, Hirving ‘ Chucky’ Lozano y el San Diego FC jugarán contra Colorado Rapids.

Finalmente, la Copa Mundial de clavados también continúa en Canadá con presencia de deporistas. Se realizará la Finales de Trampolín 3m Sincronizado Femenil, Plataforma 10m Sincronizado Varonil, Plataforma 10m Femenil y la de Trampolín 3m Varonil.

Partidos de hoy sábado 12 de abril del 2025

Liga MX

· Mazatlán vs. Chivas

El juego es el viernes 11 de abril a las 9:05 pm tiempo del CT de México por TV Azteca; a las 11:05 pm ET, 10:05 pm CT y 8:05 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Publicidad

· Pumas vs. Juárez

El partido es este sábado 12 de abril a las 5:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN; a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

· León vs. Puebla

El encuentro es este sábado 12 de abril a las 5:00 pm del CT de México en Tubi; a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

· Tigres vs. Monterrey

El juego es este sábado 12 de abril a las 7:00 pm del CT de México en TV Azteca; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Fox Deportes.

· Atlas vs. Toluca

Este partido será el sábado 12 de abril a las 7:05 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN, en Estados Unidos es a las 9:05 pm ET, 8:05 pm CT y 6:05 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

· América vs. Cruz Azul

Este duelo será el sábado 12 de abril a las 9:10 pm tiempo del CT de México en Canal 5 y TUDN y a las 11:10 pm ET, 10:10 pm CT y 8:10 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

Liga MX Femenil

· Necaxa vs. Cruz Azul

Este duelo será el sábado 12 de abril a las 4:00 pm tiempo del CT de México y a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT y 3:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

Liga de Rusia

· Pari Nizhniy vs. Dinamo

El juego es el sábado 12 de abril a las 5:30 am tiempo del CT de México; a las 7:30 am ET, 6:30 am CT y 4:30 am PT en Estados Unidos.

Publicidad

· Rubin Kazán vs. Lokomotiv

El juego es el sábado 12 de abril a las 8:00 am tiempo del CT de México; a las 10:00 am ET, 9:00 am CT y 7:00 am PT en Estados Unidos.

Liga de Bélgica

· STVV vs. Cercle Brugge

El juego es el sábado 12 de abril a las 10:15 am tiempo del CT de México; a las 12:15 pm ET, 11:15 am CT y 9:15 am PT en Estados Unidos.

· Union Saint-Gilloise vs. Anderclecht

El juego es el sábado 12 de abril a las 12:45 pm tiempo del CT de México; a las 2:45 pm ET, 1:45 pm CT y 11:45 am PT en Estados Unidos.

Liga Arabia Saudita

· Al Feiha vs. Al-Qadisiya

El juego es el sábado 12 de abril de a las 10:00 am tiempo del CT de México; a las 12:00 pm ET, 11:00 am CT y 9:00 am PT en Estados Unidos.

· Al-Nassr vs. Al-Riyadh

El juego es el sábado 12 de abril a las 12:00 pm tiempo del CT de México; a las 2:00 pm ET, 1:00 pm CT y 11:00 am PT en Estados Unidos.

MLS

· Colorado Rapids vs. San Diego FC

El juego es el sábado 12 de abril a las 7:30 pm tiempo del CT de México; a las 9:30 pm ET, 8:30 pm CT y 6:30 pm PT en Estados Unidos.

Mundial de Clavados





Final Trampolín 3m Sincronizado Femenil - La competencia iniciará a la 8:00 am tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 am PT.

Final Plataforma 10m Varonil - La competencia iniciará a la 10:30 am tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

Publicidad

Final Plataforma 10m Femenil: - La competencia iniciará a la 1:00 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

Plataforma 13m Varonil: - La competencia iniciará a la 3:30 pm tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a las 5:30 pm ET, a las 4:40 pm CT y a las 2:30 pm PT.