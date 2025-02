Partidos de hoy domingo 9 de febrero: Liga MX, Super Bowl y mexicanos en Europa

La jornada dominical de la Liga MX nos tienen reservados dos partidos importantes como el Pumas vs. Mazatlán y el Chivas vs. Tijuana.

Pero sin duda el evento más llamativo del día será el Super Bowl LIX en New Orleans entre los Kansas City Chiefs, que buscan el tricampeonato, ante unos Philadelphia Eagles que buscan revancha tras su derrota ante el mismo rival en 2023.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 6 DEL CLAUSURA 2025 DE LIGA MX

Este duelo será el domingo 9 de febrero a las 6:00 pm tiempo del CT de México y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

El encuentro será el domingo 9 de febrero a las 8:00 pm tiempo del CT de México y en Estados Unidos a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT.

MEXICANOS EN ACCIÓN EN EL FUTBOL EUROPEO

6:30 a.m. México, 7:40am ET, 4:30 a.m. PT Liga de Grecia