Partidos de hoy 27 de abril: Play-In de Liga MX y mexicanos en el exterior

En México, con los duelos Juárez vs. Pumas y Monterrey vs. Pachuca, inician los partidos de Play-In en el Clausura 2025, donde el ganador del segundo duelo avanzará directamente a los Cuartos de Final y el perdedor tendrá que esperar al ganador del primer choque para definir en un juego entre ambos a último club en dicha fase.

Partidos de hoy domingo 27 de abril del 2025

· Aarhus vs. Copenhague - Este partido iniciará a las 8:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.