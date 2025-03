Partidos hoy sábado 15 de marzo: Liga MX y mexicanos en el exterior

La actividad futbolística sigue este sábdo alrededor del mundo y este viernes entrarán en varios mexicanos en el extranjero. Además, en México, sigue la Jornada 12 del Clausura 2025 con cuatro juegos.

En la Liga MX, la fecha continúa hoy con los duelos Tigres vs. Santos, Cruz Azul vs. Atlético de San Luis, Juárez vs. Chivas y Atlas vs. América.

De otro lado, en la Premier League, el West Ham, con Edson Álvarez, visitará al Everton mientras que el Bournemouth de Julián Araujo recibe al Brentford.

En Rusia habrá duelo de mexicano cuando se enfrenten el Lokomotiv, con César Montes, contra el Dinamo de Luis Chávez.

En Portugal, el AVS de Guillermo Ochoa visitará al Porto del cuestionado Martín Anselmi, mientra que en la Serie A el Milan con Santiago Giménez se medirá al Como.

Finalmente, en la MLS, el San Diego FC recibe la visita del Columbus Crew.

Partidos de hoy sábado 15 de marzo del 2025

Liga MX

Tigres vs. Santos:

El partido es este sábado 15 de marzo a las 5:00 pm del CT de México por TV Azteca; a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por Fox Deportes.

Juárez vs. Chivas:

El encuentro es este sábado 15 de marzo a las 7:00 pm del CT de México por TV Azteca; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Fox Deportes.

Cruz Azul vs. Atlético de San Luis:

El juego es este sábado 15 de marzo a las 7:00 pm del CT de México en Canal 5 y TUDN; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Atlas vs. América:

'Este partido será el sábado 15 de marzo a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Premier League

Everton vs. West Ham:

El partido dará inicio a la 9:00 am tiempo del centro de México. En Estados Unidos a las 11:00 am ET, a las 10:00 am CT y a las 8:00 am PT.

Bournemouth vs. Brentford:

El partido dará inicio a la 11:30 am tiempo del centro de México. En Estados Unidos a las 1:30 pm ET, a las 12:30 pm CT y a las 10:30 am PT.

Liga de Rusia

Lokomotiv vs. Dinamo:

El partido dará inicio a la 10:30 am tiempo del centro de México. En Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

Primeira Liga

Porto vs. AVS:

El partido dará inicio a la 12:00 pm tiempo del centro de México. En Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Serie A

Milan vs. Como:

El partido dará inicio a la 11:00 am tiempo del centro de México. En Estados Unidos a las 1:00 pm ET, a la 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.

MLS

San Diego vs. Columbus:

El partido dará inicio a la 20:30 pm tiempo del centro de México. En Estados Unidos a las 22:30 pm ET, a la 21:30 pm CT y a las 19:30 pm PT.