No para la actividad futbolística alrededor del mundo y este viernes entrarán en acción un par de mexicanos en el extranjero: Julián Quiñones y Johan Vázquez . Además, en México, se abre la Jornada 12 del Clausura 2025 .

Y con tres partidos, la Liga MX abre la fecha 12: Querétaro vs. Mazatlán, Necaxa vs. León y Puebla vs. Toluca.