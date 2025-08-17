    Santos

    Neymar rompe en llanto tras goleada histórica sobre Santos ante Vasco

    El brasileño poco pudo hacer para evitar la goleada del Vasco Da Gama.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video Santos es humillado y Neymar rompe en llanto

    Neymar no la ha pasado bien en su regreso con el Santos y hoy sufrío una dolorosa derrota luego de que su equipo fuer humillado por el Vasco da Gama lo que provocó que el futbolista rompiera el llanto al finalizar el encuentro.

    El astro brasileño saltó como titular con el cuadro del Peixe, pero poco pudo hacer en el partido donde Coutinho y compañía se impusieron por 6-0 en la cancha del estadio Morumbi.

    Después del pitazo final Neymar se sentó en el césped y comenzó a llorar ante sus compañeros que intentaban consolarlo, algo que le molestó al jugador, segundos después se puso de pie y caminó rumbo a los vestidores.

    Mientras Neymar abandonaba el campo entre lágrimas el técnico del Vasco da Gama, Fernando Diniz, se aceró al jugador para abrazarlo y darle animar al atacante que se veía destrozado.

    Santos se ubica cerca de puestos de descenso al ubicarse en la décimo quinta posición del Brasileirao con 21 puntos tras 19 juegos disputados.

    Video Regalan a Neymar calzones con imagen de Messi y ¡ojo a su reacción!

