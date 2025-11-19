Neymar rompe sequía goleadora... pero también sale como villano

Video Neymar vuelve a anotar... pero fue villano también

Neymar está de regreso, al menos es lo que los aficionados de Santos de Brasil tuvieron en mente una vez que vieron que el astro brasileño volvía a anotar y de esta forma, una sequía de tres meses se rompía.

A pesar de eso, el 'Príncipe' no volvió del todo, ya que decidió el marcador de su escuadra para bien y para mal en partido ante el Mirassol dentro de la Serie A del Brasileirao.

Marcador de 1-1 entre el Santos y el Mirassol en un encuentro clave en las aspiraciones del conjunto de Villa Belmiro en su lucha por mantener la cateogoría y con un Neymar que fue protagonisa total dentro del campo.

Un latigazo apenas a los 4' hizo que Neymar abriera el marcador muy temprano en el encuentro tras ganar un mano a mano al portero rival.