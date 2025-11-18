Video ¿Piensa en el retiro? Neymar y el gran negocio que acaba de firmar

Neymar está por anunciar la adquisición de los derechos de la marca Pelé, un hecho sin precedentes en el que adquiere nombre, imagen y archivos históricos. Se presume que desembolsaron la cantidad de 18 millones de dólares.

El futbolista brasileño hará el anunció el próximo miércoles, fecha importante para la leyenda del futbol carioca, ya que se conmemora un aniversario más del gol número mil de Pelé, reportan diversos medios.

PUBLICIDAD

El astro brasileño aún se mantiene en activo, juego con el Santos de Brasil, desde su llegada causó mucha expectativa y ha logrado dar chispazos de alegría a la afición del Peixe.

En este momento, el Santos está un punto arriba de la zona de descenso en el Brasileirao, Neymar ha jugado poco y en los pocos juegos en lo que ha participado no ha colaborado en el marcador.

Los próximos encuentros del Santos de Brasil y Neymar en noviembre serán frente al Mirassol, el Internacional y el Sports Recife.