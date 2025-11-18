Neymar y su padre han adquirido los derechos de la marca Pelé por varios millones de dólares
El jugador brasileño anunciará el hecho en el día que se conmemora una fecha importante para el legendario futbolista.
Neymar está por anunciar la adquisición de los derechos de la marca Pelé, un hecho sin precedentes en el que adquiere nombre, imagen y archivos históricos. Se presume que desembolsaron la cantidad de 18 millones de dólares.
El futbolista brasileño hará el anunció el próximo miércoles, fecha importante para la leyenda del futbol carioca, ya que se conmemora un aniversario más del gol número mil de Pelé, reportan diversos medios.
El astro brasileño aún se mantiene en activo, juego con el Santos de Brasil, desde su llegada causó mucha expectativa y ha logrado dar chispazos de alegría a la afición del Peixe.
En este momento, el Santos está un punto arriba de la zona de descenso en el Brasileirao, Neymar ha jugado poco y en los pocos juegos en lo que ha participado no ha colaborado en el marcador.
Ha dado más de qué hablar con sus actitudes, como reclamarle al técnico por relevarlo del juego en la segunda mitad, ese bajón de juego también le costó no ser convocado por Carlo Ancelotti a la Selección Nacional para la eliminatoria y peligra una posible participación en el Mundial 2026, en la que Brasil ya tiene su boleto en la bolsa.
Los próximos encuentros del Santos de Brasil y Neymar en noviembre serán frente al Mirassol, el Internacional y el Sports Recife.