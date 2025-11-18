    Neymar

    Neymar y su padre han adquirido los derechos de la marca Pelé por varios millones de dólares

    El jugador brasileño anunciará el hecho en el día que se conmemora una fecha importante para el legendario futbolista.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¿Piensa en el retiro? Neymar y el gran negocio que acaba de firmar

    Neymar está por anunciar la adquisición de los derechos de la marca Pelé, un hecho sin precedentes en el que adquiere nombre, imagen y archivos históricos. Se presume que desembolsaron la cantidad de 18 millones de dólares.

    El futbolista brasileño hará el anunció el próximo miércoles, fecha importante para la leyenda del futbol carioca, ya que se conmemora un aniversario más del gol número mil de Pelé, reportan diversos medios.

    PUBLICIDAD

    El astro brasileño aún se mantiene en activo, juego con el Santos de Brasil, desde su llegada causó mucha expectativa y ha logrado dar chispazos de alegría a la afición del Peixe.

    En este momento, el Santos está un punto arriba de la zona de descenso en el Brasileirao, Neymar ha jugado poco y en los pocos juegos en lo que ha participado no ha colaborado en el marcador.

    Ha dado más de qué hablar con sus actitudes, como reclamarle al técnico por relevarlo del juego en la segunda mitad, ese bajón de juego también le costó no ser convocado por Carlo Ancelotti a la Selección Nacional para la eliminatoria y peligra una posible participación en el Mundial 2026, en la que Brasil ya tiene su boleto en la bolsa.

    Los próximos encuentros del Santos de Brasil y Neymar en noviembre serán frente al Mirassol, el Internacional y el Sports Recife.

    Video La verdadera razón por la que Ancelotti no convocó a Neymar

    Más sobre Neymar

    1 min
    Neymar reacciona de mala forma tras ser sustituido en el juego ante Flamengo

    Neymar reacciona de mala forma tras ser sustituido en el juego ante Flamengo

    1:30
    ¡Terrible! Así reaccionó Neymar al ser sustituido en derrota del Santos

    ¡Terrible! Así reaccionó Neymar al ser sustituido en derrota del Santos

    3:21
    ¿Lamine Yamal corre el riesgo de truncase solo su carrera?

    ¿Lamine Yamal corre el riesgo de truncase solo su carrera?

    1:19
    Hija de Neymar se roba suspiros tras imitar festejos de su papá

    Hija de Neymar se roba suspiros tras imitar festejos de su papá

    Así eran las lujosas casas de Neymar en París y en Barcelona
    Así eran las lujosas casas de Neymar en París y en Barcelona
    Así eran las lujosas casas de Neymar en París y en Barcelona

    Así eran las lujosas casas de Neymar en París y en Barcelona

    Fútbol
    12 fotos
    Relacionados:
    NeymarFutbolPelé

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: La noche eterna del Baby'O
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX