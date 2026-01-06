Neymar En Día de Reyes, Neymar presume sus 'juguetes' El delantero del Santos de Brasil mostró un avión, un helicóptero y una réplica del Batimóvil.

Neymar, el atacante del Santos de Brasil, presumió este martes una parte de os vehículos de lujo de su colección.

Lo hizo a través de sus redes sociales con una única frase como referencia: " Los sueños pueden volverse realidad".

En fotografias y en un video publicados en su cuenta de Instagram podemos ver al exjugador del FC Barcelona y del PSG, mostrando un jet Dassault Falcon 900 LX valorado, según el portal Rede 98, en unos 250 millones de reales (unos 46 millones 453 mil dólares).

Además de un helicóptero Airbus H145 con valor de 50 millones de reales ( 9 millones 290 mil dólares).

La última pieza que enseña el popular futbolista es una réplica de Batimóvil utilizado en el film "Batman: El Caballero de la Noche" del 2008.

El mismo portal explica que tiene 500 caballos de fuerza y fue exhibido en el Museo del Auto de los sueños en San Roque y cuesta unos ocho millones de reales ( un millón 486 mil dólares).

Los venículos serían guardados todos en la mansión de Neymar de Mangaratiba.

En lo futbolístico, recientemente Neymar renovó el contrato con Santos hasta diciembre de 2026, en una decisión que prolonga su vínculo con el club donde inició su carrera profesional y con lo cual mantiene abierta la posibilidad de disputar el Mundial 2026.