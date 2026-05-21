Mundial Sub-17 Mundial Sub-17 Qatar 2026: México y EEUU conocen a sus rivales La Selección Mexicana Sub-17 conoció su suerte de cara al torneo que se jugará a partir de noviembre.

Video Se sortea Fase de Grupos para el Mundial Sub-17 en Catar 2026

Este jueves se realizó el sorteo de la Fase de Grupos del Mundial Sub-17 Qatar 2026 donde México y Estados Unidos conocieron sus rivales en este torneo.

Como se hizo oficial hace unos años, el Mundial Sub-17 se jugará de forma anual en los siguientes años y siempre con sede en Catar.

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Fase de Grupos del Mundial Sub-17 Qatar 2026



Mundial Sub-17 Qatar 2026 se jugará del 19 de noviembre al 13 de diciembre, donde el vigente campeón Portugal no se clasificó para esta edición tras vencer a Austria en la final del certamen en 2025.

Son 48 selecciones las que se clasifican, con 12 grupos como en el Mundial 2026 y con fase de Dieciseisavos de Final. En la edición de 2025, México fue eliminado en Octavos de Final tras vencer a Argentina en la ronda previa.

La Selección Mexicana quedó como en el Grupo K junto a Rumania, Camérun y Venezuela, mientras que Estados Unidos en el Grupo J con Montenegro, Chile y Argelia.