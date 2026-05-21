Mundial Sub-17 Qatar 2026: México y EEUU conocen a sus rivales
La Selección Mexicana Sub-17 conoció su suerte de cara al torneo que se jugará a partir de noviembre.
Este jueves se realizó el sorteo de la Fase de Grupos del Mundial Sub-17 Qatar 2026 donde México y Estados Unidos conocieron sus rivales en este torneo.
Como se hizo oficial hace unos años, el Mundial Sub-17 se jugará de forma anual en los siguientes años y siempre con sede en Catar.
Fase de Grupos del Mundial Sub-17 Qatar 2026
Mundial Sub-17 Qatar 2026 se jugará del 19 de noviembre al 13 de diciembre, donde el vigente campeón Portugal no se clasificó para esta edición tras vencer a Austria en la final del certamen en 2025.
Son 48 selecciones las que se clasifican, con 12 grupos como en el Mundial 2026 y con fase de Dieciseisavos de Final. En la edición de 2025, México fue eliminado en Octavos de Final tras vencer a Argentina en la ronda previa.
La Selección Mexicana quedó como en el Grupo K junto a Rumania, Camérun y Venezuela, mientras que Estados Unidos en el Grupo J con Montenegro, Chile y Argelia.
- Grupo A: Catar, Panamá, Egipto y Grecia
- Grupo B: Corea del Sur, CAF 1, Nueva Caledonia y Ecuador
- Grupo C: Argentina, Australia, CAF 3 y Dinamarca
- Grupo D: Francia, Haití, Arabia Saudita y Uruguay
- Grupo E: Italia, Jamaica, Costa de Marfil y Uzbekistán
- Grupo F: Senegal, Croacia, Cuba y Tajikistán
- Grupo G: Mali, Nueva Zelanda, Bélgica y Vietnam
- Grupo H: España, China, Fiji y Marruecos
- Grupo I: Brasil, Irlanda, Tanzania y Costa Rica
- Grupo J: Estados Unidos, Montenegro, Chile y Argelia
- Grupo K: México, Rumania, Camérun y Venezuela
- Grupo L: Japón, Colombia, Serbia y Honduras.