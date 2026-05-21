    Mundial Sub-17

    Mundial Sub-17 Qatar 2026: México y EEUU conocen a sus rivales

    La Selección Mexicana Sub-17 conoció su suerte de cara al torneo que se jugará a partir de noviembre.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Se sortea Fase de Grupos para el Mundial Sub-17 en Catar 2026

    Este jueves se realizó el sorteo de la Fase de Grupos del Mundial Sub-17 Qatar 2026 donde México y Estados Unidos conocieron sus rivales en este torneo.

    Como se hizo oficial hace unos años, el Mundial Sub-17 se jugará de forma anual en los siguientes años y siempre con sede en Catar.

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    Fase de Grupos del Mundial Sub-17 Qatar 2026


    Mundial Sub-17 Qatar 2026 se jugará del 19 de noviembre al 13 de diciembre, donde el vigente campeón Portugal no se clasificó para esta edición tras vencer a Austria en la final del certamen en 2025.

    Son 48 selecciones las que se clasifican, con 12 grupos como en el Mundial 2026 y con fase de Dieciseisavos de Final. En la edición de 2025, México fue eliminado en Octavos de Final tras vencer a Argentina en la ronda previa.

    La Selección Mexicana quedó como en el Grupo K junto a Rumania, Camérun y Venezuela, mientras que Estados Unidos en el Grupo J con Montenegro, Chile y Argelia.

    • Grupo A: Catar, Panamá, Egipto y Grecia
    • Grupo B: Corea del Sur, CAF 1, Nueva Caledonia y Ecuador
    • Grupo C: Argentina, Australia, CAF 3 y Dinamarca
    • Grupo D: Francia, Haití, Arabia Saudita y Uruguay
    • Grupo E: Italia, Jamaica, Costa de Marfil y Uzbekistán
    • Grupo F: Senegal, Croacia, Cuba y Tajikistán
    • Grupo G: Mali, Nueva Zelanda, Bélgica y Vietnam
    • Grupo H: España, China, Fiji y Marruecos
    • Grupo I: Brasil, Irlanda, Tanzania y Costa Rica
    • Grupo J: Estados Unidos, Montenegro, Chile y Argelia
    • Grupo K: México, Rumania, Camérun y Venezuela
    • Grupo L: Japón, Colombia, Serbia y Honduras.
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