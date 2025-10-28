Lucca Vuoso deja este mensaje sobre su famoso padre Matías previo al Mundial

Lucca Vuoso, hijo del exjugador Matías Vuoso y representante de la Selección Mexicana para el Mundial Sub-17, se sinceró respecto a la influencia de su padre en su carrera.

En entrevista para TUDN, Lucca Vuoso señaló que su posición de atacante se la debe a quien fuera jugador de equipos como Santos, América y Atlas.

"Obviamente me gusta ser delantero, me tocó ver a mi papá en esa posición, pero también me gusta jugar atrás del delantero, la posición que me toque está bien".

Además, Lucca Vuoso resaltó que si bien le hubiera gustado contar con Gilberto Mora en la referida Copa del Mundio Sub-17, tanto él como sus compañeros se enfocan en sobresalir en la justa en Qatar.