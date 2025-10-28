    copa mundial sub 17

    Lucca Vuoso deja este mensaje sobre su famoso padre Matías previo al Mundial

    El atacante se refiere también a la ausencia de Gil Mora para encarar la competencia en Qatar,

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video La influencia de Vuoso en su hijo, próximo mundialista

    Lucca Vuoso, hijo del exjugador Matías Vuoso y representante de la Selección Mexicana para el Mundial Sub-17, se sinceró respecto a la influencia de su padre en su carrera.

    En entrevista para TUDN, Lucca Vuoso señaló que su posición de atacante se la debe a quien fuera jugador de equipos como Santos, América y Atlas.

    PUBLICIDAD

    "Obviamente me gusta ser delantero, me tocó ver a mi papá en esa posición, pero también me gusta jugar atrás del delantero, la posición que me toque está bien".

    Además, Lucca Vuoso resaltó que si bien le hubiera gustado contar con Gilberto Mora en la referida Copa del Mundio Sub-17, tanto él como sus compañeros se enfocan en sobresalir en la justa en Qatar.

    "En lo personalno me ha tocado jugar con Gil, me ha tocado jugar contra él, pero ahorita somos los que somos, estamos los que estamos, y también muchos jugadores de calidad, Gil es otra cosa y ahorita no está, vamos a meterle a ese sueño de quedar campeones", concluyó.

    Más sobre México Sub17

    1 min
    México Sub-17 da su lista de convocados para el Mundial de la categoría

    México Sub-17 da su lista de convocados para el Mundial de la categoría

    1 min
    Selección Mexicana Sub-17 hace seis cambios con ayuda del reglamento

    Selección Mexicana Sub-17 hace seis cambios con ayuda del reglamento

    2 min
    Selección Mexicana Sub-17 pierde ante Alemania en Mundial Sub-17

    Selección Mexicana Sub-17 pierde ante Alemania en Mundial Sub-17

    1 min
    México reconoce cancha donde debutará ante Alemania en Mundial Sub-17

    México reconoce cancha donde debutará ante Alemania en Mundial Sub-17

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX