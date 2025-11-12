Video "Me vale madre": Burak pronostica triunfo de Argentina a México en Mundial Sub-17

Luego de que se confirmara el Argentina vs. México en los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17, Enrique Burak dio su pronóstico en su peculiar estilo cuando habla de futbol.

El épico momento se dio en el podcast de Amigos donde Toño de Valdés le preguntó a Burak sobre el resultado del partido que se disputará este viernes 14 de noviembre en Catar.

“Ósea, ya estás contaminando el podcast… echándolo a perder”, mencionó disgustado Burak al cambiar la charla de NFL a futbol, deporte que, ha declarado públicamente, no es de su agrado.

Toño de Valdés le preguntó si sabía cómo había pasado de ronda, a lo que Burak contestó sarcásticamente: “Sí, gracias al enorme criterio del Fair Play”.

De Valdés fue insistente provocando la respuesta sincera de Burak: “ Yo que sé, en el Sub-20 acaba de ganarle Argentina a México, entonces debería de ganar Argentina. Toño, me vale madres”.

México clasificó a los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 de Catar 2025 como uno de los ocho mejores terceros lugares, y gracias al triunfo de Mali sobre Arabia Saudita (0-2) y a las dos tarjetas rojas que tuvo el conjunto saudí en la Fase de Grupos.