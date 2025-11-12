Burak pronostica triunfo de Argentina vs. México en Mundial Sub-17: "Me vale madre"
El inesperado momento se dio en el podcast de Amigos de cara al partido de Dieciseisavos de Final.
Luego de que se confirmara el Argentina vs. México en los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17, Enrique Burak dio su pronóstico en su peculiar estilo cuando habla de futbol.
El épico momento se dio en el podcast de Amigos donde Toño de Valdés le preguntó a Burak sobre el resultado del partido que se disputará este viernes 14 de noviembre en Catar.
“Ósea, ya estás contaminando el podcast… echándolo a perder”, mencionó disgustado Burak al cambiar la charla de NFL a futbol, deporte que, ha declarado públicamente, no es de su agrado.
Toño de Valdés le preguntó si sabía cómo había pasado de ronda, a lo que Burak contestó sarcásticamente: “Sí, gracias al enorme criterio del Fair Play”.
De Valdés fue insistente provocando la respuesta sincera de Burak: “ Yo que sé, en el Sub-20 acaba de ganarle Argentina a México, entonces debería de ganar Argentina. Toño, me vale madres”.
México clasificó a los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 de Catar 2025 como uno de los ocho mejores terceros lugares, y gracias al triunfo de Mali sobre Arabia Saudita (0-2) y a las dos tarjetas rojas que tuvo el conjunto saudí en la Fase de Grupos.