Todo preparado: así serán los Playoffs de 2020 en MLS

Tras la temporada regular -que culminó con Decision Day- Major League Soccer se prepara para disputar los Playoffs de 2020, que se extenderán del 20 de noviembre al 12 de diciembre.

El 29 de octubre, MLS anunció que las posiciones en la clasificación final de las Conferencias Este y Oeste sería determinado por la media de puntos por partido que cada equipo haya obtenido, debido a que varios equipos de la liga no pudieron disputar los 23 partidos de temporada regular programados inicialmente debido a la incidencia de la pandemia de COVID-19.

Philadelphia Union ha sido el equipo que ha ganado la temporada regular, y entrará a los Playoffs como titular del Supporters' Shield de 2020.



Estos son los equipos que han clasificado a los Playoffs de este año:

Conferencia Este: Columbus Crew SC, Inter Miami CF, Montréal Impact, Nashville SC, New England Revolution, New York City FC, New York Red Bulls, Orlando City SC, Philadelphia Union, Toronto FC.



Conferencia Oeste: Colorado Rapids, FC Dallas, LAFC, Minnesota United FC, Portland Timbers, San Jose Earthquakes, Seattle Sounders FC, Sporting Kansas City.



En otras palabras, los equipos que estarán en la postemporada son los primeros 10 clasificados en la Conferencia Este, y los primeros 8 de la Conferencia Oeste.

Los clubes clasificados entre las posiciones 7 y 10 de la Conferencia Este deberán atravesar una fase previa (o de 'Play-In').

Ronda de 'Play-In'

Esta instancia de juego solo existirá en la Conferencia Este. Nashville SC (séptimo clasificado en la temporada regular) jugará frente a Inter Miami CF (décimo clasificado) el viernes 20 de noviembre (6:30 pm ET / FOX Deportes). Mientras que New England Revolution (octavo) se enfrentará a Montréal Impact (noveno), también el viernes 20 de noviembre (9 pm ET / ESPN Deportes).



Dos equipos saldrán 'con vida' de esa fase previa: el que haya finalizado la temporada regular en la posición más bajar será el rival de Philadelphia Union en la Primera Ronda de los Playoffs, mientras que el que tenga la mejor clasificación se medirá en la primera vuelta de los Playoffs frente a Toronto FC.

Como en el resto de la postemporada, esta ronda de 'Play-In' se definirá a partido único.

Primera Ronda

Conferencia Este:

Orlando City SC vs New York City FC (sábado, 21 de noviembre, 12 pm ET / UniMás)

Columbus Crew SC vs New York Red Bulls (sábado, 21 de noviembre, 3 pm ET / UniMás)

Toronto FC vs Nashville SC / New England Revolution / Montréal Impact (martes, 24 de noviembre, 6 pm ET / FOX Deportes)

Philadelphia Union vs New England Revolution / Montréal Impact / Inter Miami CF (martes, 24 de noviembre, 8 pm ET / ESPN Deportes)

Conferencia Oeste:

Sporting Kansas City vs San Jose Earthquakes (domingo, 22 de noviembre, 4 pm ET / FOX Deportes)

Minnesota United FC vs Colorado Rapids (domingo, 22 de noviembre, 7:30 pm ET / ESPN Deportes)

Portland Timbers vs FC Dallas (domingo, 22 de noviembre, 10 pm ET / ESPN Deportes)

Seattle Sounders FC vs LAFC (martes, 24 de noviembre, 10:30 pm ET / ESPN Deportes)

Semifinales de Conferencia: se jugarán entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre

Finales de Conferencia: tendrán lugar el 6 de diciembre

MLS Cup de 2020: 12 de diciembre