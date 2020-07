Thierry Henry promete contar con un Montréal Impact "luchador" en MLS is Back

Ahora, después de un parón de cuatro meses, el Impact está listo para salir nuevamente al campo en el Torneo Especial MLS is Back , en Orlando , Florida .

Henry no puede comparar la falta de partidos en MLS con una pretemporada, ya que el club no pudo programar ningún amistoso. Los partidos de exhibición en el invierno permitieron a su equipo aprender de los errores y promover un cambio de la defensa, que pasó de cuatro hombres a cinco hombres.

"Tácticamente, vamos a estar listos para hacer lo que tenemos que hacer", dijo Henry . "Ya sea que funcione o no, sabremos lo que debemos hacer, pero tenemos que luchar. Eso es lo más importante".



La primera victoria de Henry como entrenador en la liga fue contra New England Revolution, el rival de esta noche en el debut en el Torneo Especial MLS is Back (8 pm ET | TUDN), al que ya superó en la primera jornada de la temporada regular.