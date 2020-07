Bojan Krkic: "La sorpresa aquí sería que Montréal no pasara de la fase de grupos"

A Bojan Krkic le entusiasma la idea de poder estar en pocos días jugando 'por los puntos' con la camiseta de Montréal Impact en el Torneo Especial 'MLS is Back'.

"Es algo que me entusiasma, volver a jugar. Porque ha pasado mucho tiempo y realmente quiero volver a jugar fútbol", dijo el atacante del club canadiense en una teleconferencia con varios periodistas. "Estamos entrenando bien. Lo más importante es que volvemos a jugar fútbol. No se qué pasa con otros equipos. Se que viajamos mañana, y si viajamos mañana es porque todo está bien", apuntó, haciendo referencia al desplazamiento del Impact hacia Orlando, Florida, en la jornada del jueves.

A todos los clubes participantes les bastarán apenas seis partidos para plantarse en la final y luchar por el título. "Personalmente no había pensado en eso", reconoció el jugador surgido del FC Barcelona. "Han pasado demasiadas cosas, llevamos demasiado tiempo sin competir como para pensar cuántos partidos tiene el torneo o a qué clasificas si ganas. Yo creo que lo importante es ir a un buen torneo para todos. Es importante llegar bien físicamente, mentalmente a este torneo y empezar a competir de la mejor forma posible. Esto te va a llevar a pasar de grupo, que es el primer objetivo. En este momento es importante llegar bien físicamente, y con ganas, sobre todo".

Krkic ve al Impact como uno de los grandes candidatos del Grupo C del torneo estival, en el que competirá frente a Toronto FC, New England Revolution y D.C. United. “Unos meses atrás, Montréal derrotó al Toronto FC en la final del Campeonato Canadiense. La sorpresa aquí sería que Montreal no pasara de la fase de grupos", argumentó.

"Con el debido respeto a todos los demás equipos, no creo que haya un equipo necesariamente mejor que Montréal, pero obviamente tenemos que competir para demostrarlo en el campo", dijo Bojan. "Realmente creo que tenemos un equipo lo suficientemente bueno para competir y superar las etapas grupales y los nocauts".

"Si no me sintiera seguro, no iría. Lo mismo se aplica más o menos para el resto del equipo y el personal", aseguró el atacante sobre las cuestiones de la seguridad sanitaria. "Tenemos que ir allí sin miedo. Vamos a competir y confiamos en los profesionales que están en el lugar, la liga y el Departamento de Salud, quienes se aseguran de que el riesgo se minimice en Orlando. Es por eso que todos han aceptado ir allí y jugar ".

Al español le atrae el formato de competición que se empleará en 'MLS is Back'.

“Es algo nuevo. Además, no es la liga tradicional a la que estamos acostumbrados, pero es una alternativa interesante a la que los jugadores tienen que ir con la misma motivación que cualquier otra competencia".

Además, Bojan comentó que aprovechará el tiempo libre en el certamen estival para estudiar. "Es cierto, pasaremos mucho tiempo en nuestras habitaciones de hotel, etc. Pero personalmente estoy estudiando ahora, así que es bueno para la tarea y leer los libros".

El número 9 del Impact está tomando clases de francés, y además está cursando una carrera vinculada a su actual actividad profesional. "Estoy estudiando para ser director deportivo", revel´ó. "En este momento no me veo siendo entrenador. En el futuro nunca se sabe, pero en este momento no me veo como entrenador. El papel del director deportivo es interesante para mí", concluyó.