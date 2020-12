Seattle y Minnesota, por un lugar en la final por la MLS Cup

"Puede no haber sido el más bonito partido de fútbol. Puede no haber sido nuestra mejor actuación como equipo", expresó el entrenador Brian Schmetzer tras el último encuentro. "Pero el equipo lo dejó todo. Ya les he dicho que este grupo de jugadores encuentra diferentes maneras de ganar. Y eso es lo que los hace campeones, eso es lo que les da una posibilidad realista de ganar trofeos. Porque no siempre se puede ganar de la mejor manera, de la manera más bonita, de la manera perfecta. Tienes que esforzarte para sacar algunas victorias".