Una cuestión de cultura: Seattle Sounders vuelve a la Final del Oeste

Si bien en el partido de Primera Ronda de los Playoffs el juego de Seattle Sounders FC fue lujoso y de calidad en la victoria 3-1 ante LAFC , el encuentro frente al conjunto texano fue luchado, y hasta bien entrada la segunda parte no parecía contar con un ganador claro.



"De lo que estoy más orgulloso es que puede no haber sido el partido de fútbol más bonito, puede no haber sido la mejor actuación del grupo, pero sí que el equipo dejó todo en la cancha", expresó el entrenador Brian Schmetzer tras el encuentro. "Este grupo encuentra diferentes maneras de ganar. Esto hace a los equipos campeones, y lo que les da opciones realistas de ganar trofeos. No siempre se puede ganar de la manera adecuada, de la forma más bonita, de la mejor manera. Algunos triunfos tienes que trabajarlos".