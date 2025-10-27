Video ¿Será cepillado? Se revela el futuro de Chucky Lozano en la MLS

Hirving 'Chucky' Lozano podría estar próximo a reincorporarse con el San Diego FC, tras ausentarse en los últimos encuentros por un asunto interno. El atacante mexicano no fue convocado en la victoria del domingo por 2-1 ante Portland Timbers, en el inicio de los Playoffs de la MLS, y sumó su segunda ausencia consecutiva.

El técnico del equipo, Mikey Varas, explicó que Lozano podría volver para el segundo duelo de la serie al mejor de tres, siempre que su evolución se mantenga estable durante la semana.

“ Eso no es una indicación”, aclaró Varas. “Como ya hemos dicho, es una situación que hemos estado gestionando internamente, evaluándola día a día, semana a semana. La respuesta de Hirving en los entrenamientos ha sido muy positiva. Ha estado trabajando increíblemente duro y mostrando un gran compromiso para volver al equipo. Le comunicamos antes de este partido que, si no hay contratiempos esta semana, volverá”, agregó.

Según diversos medios locales, Lozano protagonizó una discusión verbal tras ser sustituido al descanso frente al Houston Dynamo a inicios de octubre.

Poco después, el mexicano publicó una disculpa en Instagram: “Soy una persona apasionada y competitiva que siempre quiere darlo todo por el equipo... No reaccioné de la manera correcta, y he asumido la responsabilidad, lo he abordado y he seguido adelante”.