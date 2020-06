"Quiero que la gente se sienta motivada para cambiar", reclama delantero de Portland

"Puedo entrar a un supermercado luciendo ropa deportiva y la gente me pregunta si puedo indicarles dónde está determinado pasillo", dijo Ebobisse. "Una vez es una coincidencia, pero cuando es de manera consistente se trata de su propio prejuicio, de pensar que la gente afrodescendiente está allí para servir. Es frustrante, porque en ese momento no puedes reaccionar, porque eres el que se va a meter en problemas, eres el que va a ser el hombre afroestadounidense enojado en público, eres el que va a estar haciendo un gran problema de la nada. Esa persona, podría ser la primera vez que lo hace, pero, francamente, probablemente no lo sea. Pero tendrán el beneficio de la duda y nosotros no ".