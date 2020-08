Portland Timbers a la final: "Jugamos para nosotros mismos y para nuestros aficionados"

Portland Timbers se medirá el martes 11 de agosto en la final de MLS is Back al vencedor del duelo del jueves (8 PM ET / ESPN Deportes) entre Orlando City SC y Minnesota United. Esa será la novena final en la carrera de Savarese como entrenador."Tratamos de dar siempre todo lo mejor posible, y eso uno no lo puede conseguir solo. Llegar a la final es cuestión de grupos. La fuerza de un grupo total que cree en algo. Cada vez que se llega a final es algo nuevo, es algo emocionante. Nunca una final es igual a la otra. y para esta final el grupo se ha sacrificado para poder llegar a esta parte del torneo", explicó el exdelantero vinotinto. "Hay que dar crédito a los jugadores. Nosotros ponemos el plan, pero ellos lo ejecutan. Me siento muy orgulloso de este grupo, y esta final para mí es algo totalmente diferente. Estamos convencidos que vamos a luchar para tratar de sacar el título".