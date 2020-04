Pese a la pandemia, FC Dallas espera incorporar a Franco Jara en julio

¿Autorizarían a Jara a dejar Pachuca si Liga MX vuelve a la actividad y la temporada no finaliza antes de la expiración de su contrato con el club mexicano? ¿Recomendará FIFA alterar las fechas de inicio y finalización de las ventanas de transferencia para permitir que las ligas del mundo finalicen más tarde? Mientras esos cuestionamientos todavía no tienen respuesta, FC Dallas trabaja bajo la premisa de que su nuevo delantero centro llegará pronto.

"No he hablado con el club. No hemos intentado contactar a Pachuca y ellos no se pusieron en contacto con nosotros", explicó Zanotta. "Pero estamos en contacto constante con Franco, como también lo está el entrenador Luchi González. Queremos ver qué está haciendo y seguir en contacto con él, como hacemos con el resto de los jugadores, pero no tratamos temas contractuales con él".