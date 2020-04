Técnico de FC Dallas lucha contra el aburrimiento en la pandemia

"Fuimos capaces de finalizar esa sesi´on, pero me dieron la actualización y esa fue nuestro último entrenamiento grupal hasta ahora", comentó González el miércoles durante un llamado telefónico en conferencia. "Creo que en ese momento fue cuando la noticia me golpeó seriamente. Y todos tenemos un papel que jugar que es más importante que el fútbol y el deporte. Siempre habrá tiempo para que el privilegio del fútbol regrese a nosotros, y ahora mismo tenemos que sacrificarnos y hacer otras cosas".

"Se vuelve repetitivo, se vuelve un poco mundano a veces", explicó Luchi. "Pero no voy a dejar que eso me doblegue. No voy a dejar que el aburrimiento me supere. Eso me obligará a pensar en una manera diferente de hacer las cosas, o de hacerlas de una manera creativa".