Paul Arriola y FC Dallas vuelven a sonreír con la magia de Orlando

Orlando City llegaba con un impulso anímico enorme, parecía que iba a dar un golpe de autoridad, pero no le alcanzó. El conjunto de Óscar Pareja lo ganaba, pero no supo mantener la ventaja y terminó cayendo en el Exploria Stadium 1-3 ante FC Dallas, conjunto que tuvo en Paul Arriola a su gran figura, no solo por su juego sino también porque hizo dos de los tres tantos de su equipo.