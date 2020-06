New York City FC se prepara para debutar en el torneo de Orlando a la hora del desayuno

De todos los aspectos especiales del Torneo Especial 'MLS is Back' uno de los más debatido es el del arranque de algunos partidos a las 9 am (ET).



"No recuerdo ni siquiera en mi juventud jugar a las 9 de la mañana. Creo que lo más temprano que jugué fue a las 11 am", agregó el capitán Alex Ring. "No sé cuándo tengo que levantarme para la comida [antes del juego], probablemente a las 5 de la mañana, ¿verdad? No es óptimo. Me conocen, no me quejo demasiado. Pero creo que es un compromiso que estamos haciendo como jugadores, seguro ".