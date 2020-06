'MLS is Back': el Torneo Especial de los clásicos en Orlando

. 8 de julio: Orlando City SC vs. Inter Miami CF (8 pm ET / ESPN, ESPN Deportes) -- El primer partido en la historia de este nuevo derbi regional en el estado de Florida;



. 11 de julio: Atlanta United FC vs. New York Red Bulls (8 pm ET / TUDN) -- No es un clásico propiamente dicho, pero 'las Cinco Bandas' y el conjunto taurino nos han regalado grandes duelos en las últimas temporadas de MLS;