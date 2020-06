¡A reinventarse! La Major League Soccer aprovechó la época del coronavirus para hacer de su liga un torneo más atractivo y llamar la atención no solo de futbolistas y agentes que ven en el futbol en Estados Unidos como una oportunidad única para ganar buenos contratos y continuar activos en unos de los deportes más vistos en todo el mundo, sino que además busca atraer la atención de cientos de fanáticos de todo el mundo que esperar ver pronto el nuevo torneo MLS Is Back.

El nuevo calendario MLS ofrece la oportunidad de volver a ver el fútbol en una sola sede, el ESPN Wide World of Sports Complex, ubicado en el Walt Disney World Resort de Florida. Pero además, un nuevo formato que simulara un pequeño mundial de fútbol FIFA y con nombres importantes de jugadores que ya dejaron su huella en el fútbol europeo y que ahora buscan llenar de emoción a cientos de fanáticos del balompié.

CALENDARIO MLS Is Back

El torneo iniciará el 8 de julio y finalizará el 11 de agosto y ofrecerá a todos los televidentes la oportunidad de observar 54 partidos, con VAR incluido y algunos detalles que hacen de este deporte el más seguido en el planeta.

FECHAS MLS is Back

24 de junio: los equipos empiezan a llegar a la Florida

8 de julio: arranca la fase de grupos del Torneo Especial MLS is Back

25-28 de julio: octavos de final

30 de julio-1 de agosto: cuartos de final

5-6 de agosto: semifinales

11 de agosto: final del Torneo Especial MLS is Back

Orlando City y Miami FC serán quienes comiencen el torneo cuando se enfrenten a las 20 horas ET del próximo miércoles 8 de julio.

El jueves 9 tendremos 3 partidos, el primero de ellos en el horario matutino de las 9am ET cuando New York City vs. Philadelphia Union se enfrenten. Pulido y el Sporting Kansas City jugarán el domingo 12 de julio a las 8pm ET. El primer cotejo del San Jose Earthquakes de Matías Almeyda y Oswaldo Alanís será el miércoles 15 de julio.

La llegada de Javier 'Chicharito' Hernández a Los Angeles Galaxy encendió la rivalidad con el otro club de la ciudad, LAFC que ya contaba entre sus filas con Carlos Vela. El ‘Tráfico’ tendrá una nueva edición el sábado 18 de julio a las 10:30pm ET.

Calendario en tiempos del Este

8 de julio

8:00 PM Orlando vs Miami

10:30 PM Nashville vs Chicago

9 de julio

9:00 AM NYCFC vs Philadelphia

8:00 PM Montreal vs New England

10:30 PM DC Dallas vs Vancouver

10 de julio

8:00 PM Toronto vs DC United

10:30 PM Seattle vs San José

11 de julio

8:00 PM Atlanta vs NY Red Bulls

10:30 PM Cincinnnati vs Columbus

12 de julio

8:00 PM Sporting KC vs Minnesota

10:30 PM Real Salt Lake vs Colorado

13 de julio

8:00 PM LAFC vs Houston

10:30 PM LA Galaxy vs Portland

14 de julio

9:00 AM Miami vs Chicago

8:00 PM Philadelphia vs Nashville

10:30 PM Orlando vs NYCFC

15 de julio

9:00 AM Seattle vs FC Dallas

8:00 PM Montreal vs Toronto FC

10:30 PM Vancouver vs San José

16 de julio

9:00 AM Atlanta vs Cincinnati

8:00 PM DC United vs New England

10:30 PM Columbus vs NY Red Bulls

17 de julio

8:00 PM Sporting KC vs Colorado

10:30 PM Real Salt Lake vs Minnesota

18 de julio

8:00 PM Portland vs Houston

10:30 PM LAFC vs LA Galaxy

19 de julio

8:00 PM NYCFC vs Chicago

10:30 PM Philadelphia vs Miami

20 de julio

9:00 AM Orlando vs Nashville

8:00 PM FC Dallas vs San Jose

10:30 PM Seattle vs Vancouver

21 de julio

9:00 AM Toronto vs New England

8:00 PM Atlanta vs Columbus

10:30 PM Montreal vs DC United

22 de julio

9:00 AM Real Salt Lake vs Sporting KC

8:00 PM Cincinnati vs NY Red Bulls

10:30 PM Colorado vs Minnesota

23 de julio

8:00 PM LA Galaxy vs Houston

10:30 PM LAFC vs Portland

'MLS is Back': Protagonistas, grupos y calendario Cargando galería

GRUPOS Y FORMATO MLS Is Back

Cinco grupos de cuatro equipos y uno con seis clubes en competencia será el formato que presentará el Torneo Especial MLS is Back, siendo el primero que se jugará bajo esta modalidad por la pandemia de la COVID-19, sustituyendo la temporada regular.

MLS confirmó hoy un cambio en la estructura de competencia del torneo. Los tres mejores equipos del Grupo A, el grupo de seis equipos, avanzarán a la etapa eliminatoria.

A esos tres equipos se unirán los dos mejores equipos de los cinco grupos restantes, así como los siguientes tres mejores terceros clasificados en la fase de grupos (el equipo en cuarto lugar en el Grupo A es elegible para avanzar) en función de los puntos, diferencia de goles, goles a favor, y puntos de juego limpio.



En resumen, el torneo servirá para que los 26 clubes de la MLS participen, durante más de un mes en una misma sede (Orlando, Florida), en la que se jugarán 54 compromisos en busca de un solo campeón MLS, que a su vez será el clasificado a la próxima edición de la Concacaf Champions League.

TRANSMISIONES TV MLS Is Back

Varios socios televisivos de la Major League Soccer, entre ellos TUDN, transmitirán el torneo para el que FIFA ha aprobado el uso de cinco cambios por cada partido, con el único objetivo de agilizar los compromisos y evitar lesiones entre los futbolistas.

Las transmisiones contarán con tecnologías experimentales, pues la directiva de la MLS busca crear una experiencia única para los espectadores, sobre todos los nuevos televidentes que esperan un poco más de mejoras virtuales, análisis de datos, elementos interactivos de los fanáticos, imágenes de drones y cámaras de video.