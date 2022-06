New England sufrió, pero salió vivo de duelo ante Vancouver Whitecaps

Vancouver dispuso de las mejores ocasiones y las más claras en los botines de Lucas Cavallini. El seleccionado canadiense no estuvo fino y su equipo lo resintió. En el complemento contó con tres ocasiones, en dos de ellas por error de cálculo no quedó en posición perfecta para rematar ante Petrović y en otra prefirió servir a Brian White, que intentó colocar la pelota al ángulo izquierdo del guardameta serbio de New England, pero con una estirada espectacular, el joven de 22 años, que logró seis salvadas para llevarse su primer cero en su carrera en MLS, desvió la esférica al tiro de esquina.