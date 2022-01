MLS presente en los cuatro partidos de eliminatorias en Concacaf

Entre los que actualmente están en la liga norteamericana figuras los arqueros Sean Johnson (New York City FC), Gabriel Slonina (Chicago Fire FC) y Matt Turner (New England Revolution); los defensores Brooks Lennon (Atlanta United FC), Miles Robinson (Atlanta United FC) y Walker Zimmerman (Nashville SC); los volantes Kelly Acosta (LAFC), Sebastian Lletget (New England Revolution) y Cristian Roldán (Seattle Sounders FC); y los atacantes Paul Arriola (FC Dallas), Jesús Ferreira (FC Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders FC) y Gyasi Zardes (Columbus Crew SC).