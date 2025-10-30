Video ¿Ya perdonaron al Chucky? Esto dijo el DT de San Diego FC

Después de que Hirving Lozano fuera separado del San Diego FC por una indisciplina, el técnico del equipo de la MLS, Mikey Varas, habló sobre el futuro del futbolista mexicano.

Previo al duelo que sostendrá San Diego FC frente a Portland Timbers por los playoffs, el estratega señaló que el Chucky está comprometido y que podría tener participación con el equipo en su siguiente compromiso.

PUBLICIDAD

“ Está con nosotros porque ha mostrado que él quiere estar… y basado en todo lo que hemos visto, viajará con nosotros a Portland e iniciará en la banca (vs. Portland)” ; indicó Mikey Varas.

El ‘Chucky’ Lozano había sido separado por un altercado que tuvo con el técnico de San Diego FC tras el duelo ante Houston Dynamo ue provocó que se perdiera los últimos partidos con el equipo, sin embargo, estuvo presente en las gradas en el primero juego ante Timbers.

Y esta indisciplina del atacante mexicano podría costarle su convocatoria al próximo Mundial con el México ya que Javier Aguirre siempre cuida los detalles que ocurren fuera de la cancha.

San Diego FC lidera la serie ante Portland Timbers por 1-0 y será este sábado cuando buscará sellar su pase a la siguiente ronda de los Playoffs de la MLS.