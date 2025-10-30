    Hirving Lozano

    Mikey Varas habla sobre el futuro de Hirving Lozano con San Diego FC

    Tras ser separado por su indisciplina, el atacante mexicano espera regresar a las canchas.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¿Ya perdonaron al Chucky? Esto dijo el DT de San Diego FC

    Después de que Hirving Lozano fuera separado del San Diego FC por una indisciplina, el técnico del equipo de la MLS, Mikey Varas, habló sobre el futuro del futbolista mexicano.

    Previo al duelo que sostendrá San Diego FC frente a Portland Timbers por los playoffs, el estratega señaló que el Chucky está comprometido y que podría tener participación con el equipo en su siguiente compromiso.

    PUBLICIDAD

    Está con nosotros porque ha mostrado que él quiere estar… y basado en todo lo que hemos visto, viajará con nosotros a Portland e iniciará en la banca (vs. Portland)” ; indicó Mikey Varas.

    El ‘Chucky’ Lozano había sido separado por un altercado que tuvo con el técnico de San Diego FC tras el duelo ante Houston Dynamo ue provocó que se perdiera los últimos partidos con el equipo, sin embargo, estuvo presente en las gradas en el primero juego ante Timbers.

    Y esta indisciplina del atacante mexicano podría costarle su convocatoria al próximo Mundial con el México ya que Javier Aguirre siempre cuida los detalles que ocurren fuera de la cancha.

    San Diego FC lidera la serie ante Portland Timbers por 1-0 y será este sábado cuando buscará sellar su pase a la siguiente ronda de los Playoffs de la MLS.

    Video Chucky’, en el Top 5 de mejores pagados de MLS; Messi lidera la lista

    Más sobre MLS

    1:11
    ¿Ya perdonaron al Chucky? Esto dijo el DT de San Diego FC

    ¿Ya perdonaron al Chucky? Esto dijo el DT de San Diego FC

    1:11
    Chucky’, en el Top 5 de mejores pagados de MLS; Messi lidera la lista

    Chucky’, en el Top 5 de mejores pagados de MLS; Messi lidera la lista

    1 min
    Messi encabeza los salarios de la MLS; ‘Chucky’ Lozano, en el Top 5

    Messi encabeza los salarios de la MLS; ‘Chucky’ Lozano, en el Top 5

    1 min
    San Diego FC revela si ‘Chucky’ Lozano jugará o no en los playoffs de MLS

    San Diego FC revela si ‘Chucky’ Lozano jugará o no en los playoffs de MLS

    1:26
    ¿Será cepillado? Se revela el futuro de Chucky Lozano en la MLS

    ¿Será cepillado? Se revela el futuro de Chucky Lozano en la MLS

    Relacionados:
    Hirving LozanoPortland Timbers

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX