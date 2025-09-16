Video ¿Hicieron las paces? Messi y Vargas se reecontraron en MLS

A finales de agosto, Inter Miami y Seattle Sounders protagonizaron la final de la Leagues Cup, un partido en el que más allá del resultado, que fue a favor de las Sirenas por 3-0, hubo actos que opacaron el juego.

Luis Suárez fue sancionado por escupirle a un miembro del cuerpo técnico de Seattle, Sergio Busquets le soltó un puñetazo a Obed Vargas, mismo que tuvo un altercado en el juego con Lionel Messi que no pasó a mayores.

PUBLICIDAD

Ahora, en duelo de la MLS, Miami y Seattle se volvieron a encontrar, esta vez en casa del Inter, donde las Garzas se cobraron ese último enfrentamiento y se llevaron la victoria por 3-1 con gran actuación de Messi.

El argentino dio la asistencia para el primer tanto, Jordi Alba entró al área y cruzó el trallazo a las redes, para el segundo se dio la misma combinación, pero ahora fue al revés, de Alba para Lio que no falló.

En la segunda mitad, Ian Fray marcó el tercer tanto con un cabezazo en el área chica que dejó parado al arquero Stefan Frei. Minutos después Obed Vargas llegó a tiempo para cerrar la pinza tras el centro por la derecha y descontó el marcador.

Algo que llamó la atención, fue la charla que tuvieron Messi y Vargas cuando el silbante pitó el final de los primeros 45 minutos, caminaron juntos e intercambiaron palabras, suponemos que hicieron las paces.

El siguiente encuentro del Inter Miami será frente al DC United, mientras que el Seattle Sounders se medirá contra el Austin FC.