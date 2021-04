"Primero hay un entrenador, yo tengo un contrato acá que me tratan muy bien, el futbol nunca se sabe como termina, todos saben el amor que yo le tengo a Chivas, es amor puro. Yo hablo de presente y yo deseo que a Chivas le vaya mejor, que levante, tiene un gran equipo, un gran entrenador, un gran dueño al cual tengo contacto con él, pero las cosas se tienen que dar de una manera natural, no provocarlas".

"Lo veo mejorando, le va a llevar un tiempo, porque hace más de un año que no juega, no es fácil cambiarse de liga, de cultura, pero lo veo con un entusiasmo como pocas veces lo había visto, lo ve con profesionalismo grande porque sabe que conmigo lo tiene que hacer, me fijo todos los días lo que pesa, lo que correo, como alimenta, sabe que le puedo llegar a cualquier hora a su casa y sabe que va a jugar si merece jugar".