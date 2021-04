Tigres buscará evitar que Santiago Solari haga historia en América

SOLARI Y LA MARCA DE TRIUNFOS EN AMÉRICA

Así, el encuentro ante Tigres toma más protagonismo para un América que no pierde en la cancha desde el pasado 16 de enero contra Monterrey, ya que el partido contra el Atlas lo perdió sobre la mesa.

Si no fuera por aquella alineación indebida de Federico Viñas, las Águilas ya tendrían nueva marca histórica con 10 triunfos. Los siete que lleva Solari se reparten así: Pachuca (2-0), Tijuana (0-2), León (2-1), Chivas (0-3), Mazatlán (0-1), Necaxa (2-1) y Olimpia (1-2).

No te pierdas el Tigres vs. América este sábado 10 de abril en punto de las 22:00 horas ET a través de las pantallas de TUDN.