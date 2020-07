Matías Almeyda: “Cuando llegué a Chivas no sabía si estaba a la altura”

“Fue muy especial, aparte Chivas hacía años que no podía salir campeón, nos costaba, fue difícil, como lo es todos los torneos y a mi padre lo habían operado del corazón días atrás y bueno, dentro de la promesas que siempre uno hace estaba esa de poder dar la vuelta olímpica juntos. Me acuerdo de tres cosas: del abrazo con mi papá, del abrazo con Jorge, que tengo en un marco con Jorge y con Amaury, y después de ese día me trajeron una chiva y tengo una foto con la chiva, era una chiva que Jorge criaba y estaba dentro del estadio”, externó.

“Cómo saben muchos me une un gran sentimiento a esta gran institución y que bueno ser parte de este festejo, a la distancia. Ese estadio me ha hecho ser feliz, me hizo dar vueltas olímpicas con mi papá, vi sonreír y ser feliz a mucha gente y me hizo conocer a una gran persona como Jorge Vergara que fue quien lo construyó y me dio la posibilidad de conocer esa casa enorme.