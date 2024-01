"Si estuve muy cerca, estuve en pláticas, pero al final no se llegó a nada, yo venía saliendo de mi lesión y ahora renové con Kansas, me ofrecieron tres años y esa fue la clave para tener una estabilidad en el futbol y obviamente un tema que me sentí, como protegido por ellos, que apostaron y en mi operación estuvieron ahí, fue un tema de agradecimiento".

PULIDO AVALA REGRESO DE CHICHARITO CON CHIVAS

"No, con Jimmy no, en su momento cuando estaba Cocca me llamó, me quería llevar, justo venía saliendo de mi lesión, pero ahora con Jimmy no me ha tocado la oportunidad de poder hablar con él, con los doctores de la selección me escriben para saber como estoy y un acercamiento con Jimmy directo no.