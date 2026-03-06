    Inter Miami

    Mascherano explica visita a la Casa Blanca y Trump con Inter Miami

    El DT argentino rompió el silencio tras ser recibido pro Trump junto a su plantel.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Mascherano aclara visita a la Casa Blanca y Donald Trump con Inter Miami

    Javier Mascherano rompió el silencio tras la visita del Inter Miami a la Casa Blanca, donde fue recibido por Donald Trump por haber ganado el título de la MLS en la temporada pasada.

    Luego de las críticas que llovieron contra Lionel Messi y su club por la polémica visita, Mascherano se defendió y aclaró por qué decidieron acudir a la Casa Blanca.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Inter Miami

    Trump 'desconocía' que Messi iba a ir a visitarlo a la Casa Blanca
    1 mins

    Trump 'desconocía' que Messi iba a ir a visitarlo a la Casa Blanca

    MLS
    La nueva casa de Lionel Messi y del Inter Miami, ya tiene nombre
    1 mins

    La nueva casa de Lionel Messi y del Inter Miami, ya tiene nombre

    MLS
    Doblete de Messi y voltereta de Miami en el Derbi de Florida
    1:15

    Doblete de Messi y voltereta de Miami en el Derbi de Florida

    MLS
    Captan a Messi y Luis Suárez discutiendo tras la derrota de Inter Miami ante LAFC
    1 mins

    Captan a Messi y Luis Suárez discutiendo tras la derrota de Inter Miami ante LAFC

    MLS
    Buenas nuevas para Germán Berterame, Lionel Messi e Inter Miami
    1 mins

    Buenas nuevas para Germán Berterame, Lionel Messi e Inter Miami

    MLS
    ¡Leo Messi no acudirá a jugar a Puerto Rico, por esta razón!
    1 mins

    ¡Leo Messi no acudirá a jugar a Puerto Rico, por esta razón!

    MLS
    La verdadera razón por la que Berterame no ha podido entrenar con Messi en Miami
    1 mins

    La verdadera razón por la que Berterame no ha podido entrenar con Messi en Miami

    MLS
    ¡Berterame debuta en triunfo del Inter Miami en partido de preparación!
    1 mins

    ¡Berterame debuta en triunfo del Inter Miami en partido de preparación!

    MLS
    Revelan millonaria cifra por conocer y saludar a Messi en la India
    1 mins

    Revelan millonaria cifra por conocer y saludar a Messi en la India

    MLS
    El efecto Messi dispara a la MLS: final rompe récord de espectadores
    1:18

    El efecto Messi dispara a la MLS: final rompe récord de espectadores

    MLS

    "Vinimos y cumplimos con algo protocolar que es prácticamente una tradición de venir a visitar la Casa Blanca por ser el equipo campeón, es algo que estaba ya concertado hacía mucho tiempo", comentó el 'Jefecito'.

    "De hecho justo estaba armado para el partido que jugásemos acá en Washington", agregó.

    Mascherano detalló que convivieron poco con Trump y que previamente solo habían conocido muy poco del popular recinto.

    "Estuvimos ahí un par de horas, conociendo por dentro un poco lo que es la Casa Blanca; no mucho, lo que se podía, y el contacto con Trump fue lo que se vio por televisión, no mucho más que eso".

    La postal de Trump junto a Lionel Messi provocó críticas en redes sociales por el contexto político y social que se vive en Estados Unidos y en algunas partes del mundo como los recientes ataques contra Irán.

    En menos de seis meses y de cara al inicio del Mundial 2026, Donald Trump ya ha podido conocer en la Casa Blanca a los dos futbolistas más populares de la actualidad: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

    Relacionados:
    Inter MiamiJavier Mascherano

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX