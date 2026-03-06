Inter Miami Mascherano explica visita a la Casa Blanca y Trump con Inter Miami El DT argentino rompió el silencio tras ser recibido pro Trump junto a su plantel.

Javier Mascherano rompió el silencio tras la visita del Inter Miami a la Casa Blanca, donde fue recibido por Donald Trump por haber ganado el título de la MLS en la temporada pasada.

Luego de las críticas que llovieron contra Lionel Messi y su club por la polémica visita, Mascherano se defendió y aclaró por qué decidieron acudir a la Casa Blanca.

"Vinimos y cumplimos con algo protocolar que es prácticamente una tradición de venir a visitar la Casa Blanca por ser el equipo campeón, es algo que estaba ya concertado hacía mucho tiempo", comentó el 'Jefecito'.

"De hecho justo estaba armado para el partido que jugásemos acá en Washington", agregó.

Mascherano detalló que convivieron poco con Trump y que previamente solo habían conocido muy poco del popular recinto.

"Estuvimos ahí un par de horas, conociendo por dentro un poco lo que es la Casa Blanca; no mucho, lo que se podía, y el contacto con Trump fue lo que se vio por televisión, no mucho más que eso".

La postal de Trump junto a Lionel Messi provocó críticas en redes sociales por el contexto político y social que se vive en Estados Unidos y en algunas partes del mundo como los recientes ataques contra Irán.