    La verdadera razón por la que Berterame no ha podido entrenar con Messi en Miami

    El director técnico Javier Mascherano sale a explicar la causa que hace que el delantero ex del Monterrey no pueda jugar.

    Por:Fernando Vázquez
    Germán Berterame, actual jugador del Inter Miami, todavía no ha podido entrenar en las instalaciones de su nuevo club, y Javier Mascherano, director técnico del conjunto de las 'Garzas', salió al paso para aclararlo todo.

    Acorde con Javier Mascherano, Berterame todavía no cuenta con la visa de trabajo en los Estados Unidos, por lo que todavía no puede laborar en el país.

    El entrenamiento en las instalaciones del Inter Miami se considera como trabajo formal, por lo que Berterame está impedido de ello y, por el momento, ha realizado entrenamientos por cuenta propia.

    Eso sí, Berterame viajará con el resto del plantel a Sudamérica para enfrentar en Ecuador al Barcelona de Guayaquil en un encuentro de preparación.

    Lionel Messi asistirá también a esta gira que contará también con unos dispositivos de seguridad muy fuertes alrededor de la 'Pulga' para evitar que pase lo sucedido en India.

