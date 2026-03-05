Futbol Internacional Trump 'desconocía' que Messi iba a ir a visitarlo a la Casa Blanca El presidente de los Estados Unidos protagoniza un momento curioso con el astro argentino del Inter Miami.

Video Lionel Messi y el momento incómodo que pasó en la Casa Blanca con Trump

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, recibió a Lionel Messi y al Inter Miami en la Casa Blanca para honrar al campeón de la MLS en su temporada 2025.

PUBLICIDAD

El mandatario se dio un tiempo para bromear respecto a que "no sabía" que era Messi quien iba a estar en la visita del conjunto de la Florida a la Casa Blanca.

"Mi hijo me dijo: 'Papá, ¿sabes quién va a ir hoy a la Casa Blanca?' Le dije que no, que estoy en muchas cosas. Y él dijo que Messi", explico´Trump en tono jocoso.

Además, Donald Trump siguió en ambiente futbolero al confesar que él inició viendo balompié con el legendario Pelé, además de preguntar a cuál de los dos se le considera el mejor.