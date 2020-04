Luchi González cree que será necesaria una segunda pretemporada

González no decidirá la duración exacta de esa fase de adaptación, sino que esa determinación quedará en manos de la liga y de las autoridades sanitarias. Pero el técnico cree que la preparación para el regreso a la competición será una fase fundamental.



“No estarán listos para jugar 90 minutos, seguro. Nadie en el mundo lo estarña porque no hay rivales y no hay referencias de compañeros de equipo, oponentes, tiempo y espacio de un juego real con un objetivo real bajo la presión de la competencia. No puedes simular eso trabajando solo o en un gimnasio. Tienes que conseguirlo a través de esas repeticiones", insistió.