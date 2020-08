'Los Loons' de Minnesota United, cómodos con entregar el favoritismo a San Jose

A Adrian Heath y Minnesota United FC no les importa que el ambiente de MLS los considere con desvalidos en busca de revancha.

Ese es un papel habitual para 'los Loons' , quienes eliminaron en los octavos de final de MLS is Back a Columbus Crew SC , con la consiguiente clasificación para el partido de esta noche ante San Jose Earthquakes (8 PM ET, en los cuartos de final). Las casas de apuestas dan como favoritos a los hombres de Matías Almeyda en ese choque.

"Probablemente en su forma actual (serían los favoritos)", dijo Heath a los medios en una videoconferencia el jueves. "Los corredores de apuestas no suelen estar equivocados, ¿verdad? No ves muchos corredores de apuestas pobres, ciertamente no los veo ".