Lodeiro-Ruidíaz: la dupla que cambia de forma para seguir siendo letal

El uruguayo (con 7 goles y 12 asistencias en la última temporada) y el peruano (11 tantos, 3 pases-gol) combinan destreza con voracidad para mantener siempre a Sounders FC como candidato. Incluso en el Torneo Especial MLS is Back , que el viernes (9 PM ET / ESPN Deportes) comienza para ellos con un partido frente a San Jose Earthquakes .

Son cuatro opciones potentes y comandadas por especialistas en cada posición. Con João Paulo como su 'guardaespaldas', Nico Lodeiro podría aumentar su rendimiento como un diez más definido. Y el principal beneficiado de ese vuelvo ofensivo del jugador de 'la Celeste' no sería otro que un depredador Ruidíaz .

El brasileño probablemente no esté disponible en el partido del viernes. Pero eso no significa que no podamos ver en próximos encuentros esa transformación. Es el génesis de un Seattle Sounders FC una vez más candidato a ganarlo todo.