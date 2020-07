"Lo más importante es que tenemos que ganar", dijo Chicharito antes de 'el Tráfico'

Luego del debut en MLS is Back (con una derrota 2-1 ante Portland Timbers) Javier Hernández y LA Galaxy se preparan para el derbi angelino del sábado (10:30 PM ET / ESPN Deportes) ante LAFC. "Mi sentimiento es jugar todos los partidos como si fueran derbis. En todos los equipos con los que he jugado he tenido derbis importantes. Eso lo entiendo. Mi último partido en España fue un derbi. Intenté hacer las cosas lo mejor posible para ayudar a mi equipo. Obviamente, este es un derbi. Es 'el Tráfico'", señaló el jugador franquicia mexicano en una teleconferencia llevada a cabo el jueves.

A 'Chicharito' le gustaría poder tener como rival el sábado a su amigo Carlos Vela, quien hace días anunció que no estaría en Florida. "Obviamente es bonito estar cerca de gente que quieres mucho, ya sea jugando junto a ellos o en contra. Es una pena que no se va a dar. no solo para 'el Tráfico', sino para la liga. Sabemos que Carlos es el jugador más valioso y que le ha dado en estos años muchísimo a la liga para que crezca y tenga una mejor imagen a nivel mundial".



"A los aficionados les gustaría estar en el estadio para apoyarnos. Es un poco difícil jugar derbis sin aficionados. Pero es un partido importante para nosotros. Queremos el tiunfo. Necesitamos clasificar. Pero es un partido contra LAFC. Será dífícil aunque Carlos no esté aquí. Es un partido importante bajo estas circunstancias. Intentaremos hacer un buen partido el sábado y ojalá podamos quedarnos con los 3 puntos y mantener las opciones de clasificar", continuó CH14.

"Lo más importante es que tenemos que ganar", señaló sobre el compromiso del fin de semana. "En los dos partidos previos antes de la pandemia no pudimos ganar. Son cosas que pasan en el fútbol. A veces puedes estar al máximo nivel y no obtienes resultados, otras veces no estás al 100%, pero los resultados y el resto de las cosas llegan solas. Necesitamos tener ritmo. Ojalá podamos tenerlo el sábado, porque este equipo lo necesita. Necesitamos tener el impulso, el manejo del tiempo. Todo. Trataremos de hacelo lo mejor posible para mantener nuestras posibilidades de clasificar en este torneo".

"A veces el partido es así", expresó al analizar la caída ante Timbers. "Puedes comenzar muy bien y terminarlo mal. Y viceversa. El rival cuando hizo el primer gol trataron de manejar nomás el resultado. Ya no fueron tanto al ataque y trataron de manejar más el partido. Y nosotros tratamos de ir al frente para buscar el empate. Como equipo no hay muchas cosas por mejorar. Hay cosas que se hicieron bien. Vamos a tratar de mostrar el sábado las cosas que se hicieron bien".



Javier Hernández reconoció una vez más que estar jugando en la 'burbuja' de Florida no es similar a competir en la temporada regular. "Ni siquiera tengo que describirlo. No es lo mismo, porque no se juega en un estadio, por los horarios, por el clima de Orlando. Es completamente diferente. Tendrían que estar aquí para verlo. No se como explicarlo. Es completamente diferente. Es como si fueras a trabajar a la oficina y no hubiera nadie allí. Es como ahora, que trabajas desde casa con tu computadora. Es totalmente diferente. Tratamos de hacer todo lo mejor posible para entretener a la gente que mira los partidos. No tenemos que mentir ni ocultar lo que pasa. Es diferente y es complicado pero hacemos lo mejor posible",

"Fue difícil para todo el mundo, no solo para mí, volver a jugar un partido después de cuatro meses", concluyó. "Tenemos que estar agradecidos por poder hacer lo que más nos gusta. Amo jugar fútbol. Espero que el sábado consigamos nuestra primera victoria. Creo que eso ayudará mucho al equipo para darnos impulso".