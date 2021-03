Lisandro López, listo para servir a Atlanta United

" Gabriel (Heinze , el entrenador) me comentó sobre la posibilidad de sumarme a este grupo este año. A mi edad fue una oportunidad y un desafío muy lindo. No es habitual tener este tipo de propuesta a los 38 años. Después de estar cinco años en Argentina, donde el fútbol es más estresante que aquí, fue una decisión difícil para mí dejar Racing para venir acá con mucha expectativa y mucha ilusión de hacer un gran año, y motivado por este nuevo desafío", expuso el delantero.



Con su arribo, Atlanta no solo incorporó potenciales goles en una larga temporada, sino además una voz de mando dentro del vestuario. "Soy una persona a la que no le gusta hablar demasiado frente al grupo. Me gusta más reaccionar. Me gusta más demostrar con acciones en los entrenamientos y partidos. Me gusta hablar con mis compañeros a nivel individual cuando siento que puedo ayudar con algo en especial. Y siempre la prioridad es el grupo. Más en este momento de mi carrera. Después de 15 años de carrera, siempre, siempre, siempre la prioridad es el grupo y el objetivo grupal".