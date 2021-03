Presidente de Atlanta United, optimista con Heinze y Josef

"Es muy intenso, así que estamos en nuestro quinto día de prácticas aquí en el campo de entrenamiento", dijo Eales en el episodio de esta semana del podcast The Call Up. “Hoy estamos comenzando los días dobles y lo que me encanta ver es que él está ahí, es muy práctico, está tomando todas las sesiones. Está realmente concentrado en eso. Me recuerda a muchos otros entrenadores con los que he trabajado en el pasado. Es muy intenso y ya sabes cómo es la pretemporada, es el momento de que intente transmitir su táctica al equipo. Está enfocado con láser en eso", expresó.