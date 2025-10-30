Messi encabeza los salarios de la MLS; ‘Chucky’ Lozano, en el Top 5

Video Chucky’, en el Top 5 de mejores pagados de MLS; Messi lidera la lista

Lionel Messi continúa siendo el futbolista mejor pagado de la MLS, con un ingreso garantizado anual de 20.4 millones de dólares, según la más reciente actualización publicada por la Asociación de Jugadores de la liga (MLSPA).

El capitán del Inter Miami lidera con amplia ventaja el listado, que ahora tiene al surcoreano Son Heung-Min, reciente fichaje de LAFC, en la segunda posición con 11.1 millones de dólares.

Messi, de 38 años, viene de consagrarse máximo goleador de la fase regular y parte como favorito para repetir el premio al Jugador Más Valioso (MVP).

Su contrato con el club de Florida se extiende hasta diciembre, aunque ya renovó con el club e iniciará una nueva etapa de tres temporadas en 2026.

En la quinta posición aparece el mexicano Hirving 'Chucky' Lozano, uno de los grandes fichajes del San Diego FC. El atacante percibe 7.6 millones de dólares anuales, cifra que lo convierte en el jugador latino mejor remunerado fuera del Inter Miami.