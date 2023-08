Leo Messi, el rey de las copas, va por la final de la U.S. Open Cup y su título 45

El éxito del Barcelona no hubiera sido tal si Jordi Alba y Sergio Busquets no hubieran acompañado a Messi en el equipo. El volante español ganó la misma cantidad de trofeos que el astro albiceleste (siete), mientras que el lateral izquierdo se consagró en cinco ocasiones. Estos tres futbolistas serán claves para que el equipo de Gerardo Martino llegue a la final de la U.S. Open Cup.